Суд арестовал двух мужчин, изнасиловавших знакомую в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

Суд арестовал двоих мужчин, изнасиловавших знакомую в ЮЗАО. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Гагаринский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения. Таким образом, мужчины проведут под стражей два месяца до 2 августа 2022 года.

Ночью 1 июля мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали 20-летнюю девушку в помещении для временного проживания на проспекте 60-летия Октября. Освободившись, девушка обратилась в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что с одним из злоумышленников пострадавшая была знакома ранее. Тот ввел ее в заблуждение и вместе с соучастником воспользовался ее доверием.

29 июня сообщалось, что мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в 2010 году. В июне 2010 года обвиняемый подкараулил 17-летнюю девушку возле жилых домов на Енисейской улице и изнасиловал ее, используя превосходство в физической силе.

После этого он похитил мобильный телефон пострадавшей и скрылся. Суд признал доказательства достаточными для вынесения решения и приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.