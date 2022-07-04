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Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

Двое мужчин изнасиловали знакомую на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 4 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, ночью 1 июля мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловали 20-летнюю девушку в помещении для временного проживания на проспекте 60-летия Октября.

Освободившись, девушка обратилась в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что с одним из злоумышленников пострадавшая была знакома ранее. Тот ввел ее в заблуждение и вместе с соучастником воспользовался ее доверием.

Оба фигуранта задержаны — им 17 и 37 лет. В ходе допроса они признали свою вину. Им предъявлено обвинение по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Иванова отметила, что следствие ходатайствует об аресте мужчин.

1 июля стало известно, что суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевших — с каждого из подсудимых взыскано по два миллиона рублей в пользу потерпевших.