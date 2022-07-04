Специалист объяснил, что будет, если проглотить обитающего в водоемах Подмосковья червя-волосатика

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Черви-волосатики, которые часто встречаются в водоемах Подмосковья, абсолютно безопасны для человека, даже если их случайно проглотить. Об этом в понедельник, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщил кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

— Волосатики ни на кого не нападают, не кусаются и ничем не могут заразить. Даже если вы их возьмете в руки и начнете рассматривать, они ничего вам не сделают. Более того, если вы случайно проглотите червя во время купания, он не будет паразитировать в вас, а просто погибнет, — сообщил специалист.

Сами по себе двухметровые черви-волосатики всегда обитали в Подмосковье, уточнил он. Увеличение числа этих особей в настоящее время свидетельствует о благоприятной природной обстановке, отметил эксперт.

Эти черви живут в пресной воде, а также населяют канавы. В начале июля у них происходит период спаривания. Для этого они выбирают пресные водоемы, где люди и замечают шевелящиеся клубки во время купания.

Врачи сообщили «Вечерней Москве», что водоплавающие птицы могут быть заражены церкариями — личинками паразитических червей. Они передаются человеку, вызывая церкариоз.

По словам дерматолога Юлии Галлямовой, заразиться церкариозом можно, купаясь в одном водоеме с утками. С мнением Галлямовой согласилась дерматолог Татьяна Егорова. Эксперт отметила, что, попадая на кожу человека, личинки вызывают воспаление и зуд.