Восемь лесных пожаров ликвидировали в Подмосковье за первые дни июля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За первые три дня июля на территории Московской области специалистами ликвидировано уже восемь пожаров на общей площади 0,5 гектара.

— Погодные условия крайне сложные, установился высокий класс пожарной опасности, и малейшая искра может привести к возгоранию. Комлесхоз области держит ситуацию на особом контроле, — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Риск возгораний увеличивается в условиях жаркой погоды. Сообщается, что семь из восьми пожаров произошли в выходные дни.

Возгорания были зафиксированы в Орехово-Зуевском, Волоколамском, Ногинском, Московском учебно-опытном, Виноградовском, Клинском и Егорьевском лесничествах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С 2 по 8 июля на территории лесов Подмосковья ограничены пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств. Эта мера необходима для недопущения возгораний и распространения огня на большие площади, передает РИАМО.

Помимо противопожарных требований, существуют и другие правила, которые нужно соблюдать в лесу. «Вечерняя Москва» расскажет, за какие нарушения можно получить крупный штраф или оказаться на скамье подсудимых.