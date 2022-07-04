На Грузинском валу в Москве произошел пожар в жилом доме

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве произошел серьезный пожар в кирпичном жилом доме. Загорелась квартира в здании по адресу Грузинский вал, 18/15, сообщил «Вечерней Москве» в понедельник, 4 июля, источник в экстренных службах.

Прибывшие на место сотрудники спасательных служб констатировали, что в одной из квартир загорелась еда на плите. Возгорание быстро потушили, в результате инцидента в центре Москвы никто не пострадал.

В минувшее воскресенье, 3 июля, пожар произошел в здании строящейся башни Capital Towers в «Москве-Сити». Возгорание произошло на 55-м этаже небоскреба. На месте происшествия, как уточняется, работали пожарные.

3 июля на северо-востоке столицы, в районе Алтуфьевский, произошло возгорание в частной наркологической клинике. Пожар случился в трехэтажном здании в проезде Черского, 13, корпус 4.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, горели оборудование и отделка в коридоре. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.