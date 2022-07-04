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В Киеве сознались во лжи об украинском флаге на острове Змеиный

Егор Провоторов
В мире
В Киеве сознались во лжи об украинском флаге на острове Змеиный
Фото: president.gov.ua

Украинские власти признали, что национальный флаг на острове Змеиный никто не устанавливал, его лишь сбросили с вертолета. Об этом в понедельник, 4 июля, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

— Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться, — заявила украинская чиновница в интервью телеканалу CNN.

Гуменюк призвала воспринимать свои более ранние высказывания «метафорически», заявив, что никто не высаживался на острове в последнее время, поэтому некому было устанавливать флаг на острове, пишет РИА Новости.

30 июня Вооруженные силы России в качестве «шага доброй воли» вывели гарнизон с острова Змеиный. Тем самым российская сторона продемонстрировала мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

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