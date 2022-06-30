Россия в качестве шага доброй воли вывела войска с острова Змеиный

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в качестве «шага доброй воли» вывели гарнизон с острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 30 июня.

— Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что теперь проблема экспорта зерна полностью лежит на плечах Киева, так как ВСУ до сих пор не разминировали побережье Черного моря, в том числе припортовые акватории, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна, но для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева. Глава государства также добавил, что истерия вокруг этого вопроса, искусственно созданная Западом, спровоцировала скачок цен на сельскохозяйственную культуру, что в свою очередь ударило по развивающимся странам.