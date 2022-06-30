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Первое торговое судно с зерном вышло из порта Бердянска

Полина Долганова

Сюжет: 

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В мире
Первое торговое судно с зерном вышло из порта Бердянска
Фото: shutterstock

После перезапуска работы бердянского порта в Запорожской области из него вышло первое торговое судно. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, судно доставит в дружественные страны около семи тысяч тонн зерна.

— Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики, портовое оборудование готовы к проведению работ по перевалке грузов, — цитирует Балицкого ТАСС.

Россия в этом году сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 июня. Он также добавил, что Россия готова исполнять свои обязательства не только касательно злаковых культур, но и другой важной продукции. Запад в свою очередь искусственно раздувает истерику по поводу прекращения экспорта украинского зерна.

До этого глава государства сообщил, что Россия не препятствует экспорту украинского зерна, но для решения проблемы необходима конструктивная позиция Киева.

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