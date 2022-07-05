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В Минобороны заявили о размещении украинских вооружений в жилых домах Харькова

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили о размещении украинских вооружений в жилых домах Харькова
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Укарины (ВСУ) установили военную технику на территории жилых домов Харькова и не позволяют мирному населению эвакуироваться в безопасные районы города. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил руководитель Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов по улице Рымарской боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, — сообщил он.

По словам Мизинцева, любые попытки перемещения гражданских по территории Харькова, жестко пресекаются местными радикалами, пишет газета «Известия».

Накануне стало известно, что российская армия за сутки 29 июня ликвидировала с помощью высокоточного оружия базу под Николаевом, на которой к боевым действиям готовились иностранные наемники.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что за эти сутки ВС РФ также уничтожили четыре пункта управления ВСУ, в том числе батальоны территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».

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