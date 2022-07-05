Журналисты The Guardian нашли уязвимость НАТО, связанную с Россией

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Готовность Североатлантического альянса (НАТО) противостоять России, которая объединяет военный блок, может стать для него уязвимым местом. К такому выводу в понедельник, 4 июля, пришли журналисты британского издания The Guardian.

В рамках НАТО нет консенсуса о том, как быть с Россией. Все члены альянса согласны, что нельзя допустить успеха официальной Москвы на Украине. Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы настаивают на том, что России нужно нанести поражение. При этом Германия, например, хочет, чтобы РФ просто «не смогла бы с уверенностью заявить о своей победе» в регионе.

На данный момент этот спор остается абстрактным, пишет РИА Новости. Однако в тот момент, когда Москва «намекнет», что она готова к перемирию на Украине, все эти разногласия внутри НАТО всплывут на поверхность, резюмируют британские обозреватели.

Накануне бывший руководитель военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор заявил, что Запад активно поддерживает Украину на словах, однако на деле оказать реальную помощь практически неспособен.