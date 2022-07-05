На Лодочной улице в Москве загорелись гаражи

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лодочная улица, 9 Карта всех событий

Частные гаражи воспламенились неподалеку от центра реабилитации для инвалидов на Лодочной улице в северо-западной части Москвы, было слышно несколько взрывов, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столицы.

Возгорание началось в районе 1 часа ночи по местному времени в одном из частных крытых гаражей, пламя быстро перекинулось на соседние боксы. В настоящий момент пожар локализован на площади в 25 квадратных метров, тушение огня продолжается.

Неподалеку от гаражей, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи находятся на территории, прилегающей к Научно-практическому центру медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой. Рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион «Гераклион».

Минувшим вечером произошел пожар в одной из квартир жилого дома по улице Грузинский вал в центре столицы. Выяснилось, что возгорание случилось из-за оставленной на плите еды одним из жителей многоквартирного дома.