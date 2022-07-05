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Шахназаров рассказал, что ждет Елизавету Боярскую после критики спецоперации

Егор Провоторов
Общество
Шахназаров рассказал, что ждет Елизавету Боярскую после критики спецоперации
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Народный артист России, именитый кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров отреагировал на информацию, согласно которой критика специальной военной операции России на Украине стоила актрисе Елизавете Боярской попадания в черный список на родине.

Как отметил знаменитый российский постановщик в интервью «Общественной службе новостей», он не слышал о существовании подобного списка, поэтому решение, кого из артистов приглашать на ту или иную роль в картинах, принимает исключительно самостоятельно.

— Я режиссер — и мне никто не говорит, чтобы я ограничивал артистов в ролях на основании какого-то списка. Такого списка не существует, это сплетни. В современном мире нельзя доверять даже 5 процентам того, что пишут СМИ. Я профессиональный режиссер, глава студии «Мосфильм», и мне никто не говорил, что кого-то нельзя снимать из-за высказываний, — заявил специалист.

В конце мая Карен Шахназаров выразил мнение, что Россия не ощутит серьезной потери из-за эмиграции актрисы Чулпан Хаматовой в одну из прибалтийских стран.

Карен Шахназаров Елизавета Боярская критика
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