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Критик Фадеев призвал Вайкуле высказаться о происходящем на Украине

Егор Провоторов
Общество
Критик Фадеев призвал Вайкуле высказаться о происходящем на Украине
Фото: Youtube / А поговорить?

Известный российский музыкальный критик Александр Фадеев в минувший понедельник, 4 июля, обратился к советской и латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле. Он призвал знаменитость озвучить свою позицию относительно российской специальной военной операции на Украине.

Специалист выразил уверенность, что «молчаливым» представителям российского шоу-бизнеса не стоит пытаться усидеть на двух стульях сразу. Как пояснил Фадеев, поклонники прибалтийской исполнительницы хотели бы услышать ее мнение относительно происходящего на территории Украины.

При этом музыкальный критик уверен, что Вайкуле негативно относится к решениям российских властей в рамках миротворческой миссии на востоке Украины, поскольку привыкла придерживаться европейских принципов. Сама артистка за прошедшие месяцы ни разу не высказывалась о происходящем, пишет издание Solenka.info.

В конце апреля Лайма Вайкуле появилась на страницах российской прессы, когда жестко ответила оскорбившей юмориста Максима Галкина журналистке Маргарите Симоньян.

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