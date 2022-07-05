«Небесные фавориты»: названы четыре знака зодиака, которым повезет в любви в июле

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Каждый месяц года приносит с собой новые события для всех участников зодиакального круга. Этот июль не станет исключением. Представителей каких знаков зодиака ждет удача на любовном фронте, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Овен

Овны, приготовьтесь к важному месяцу как в личном, так и в профессиональном плане. Наступила новая глава вашей жизни, которая принесет благословение и чудеса. Сейчас самое время показать Вселенной, чего вы хотите, и начать строить жизнь, о которой всегда мечтали. Вы почувствуете, каково это — быть небесным фаворитом! Часто в этот период одинокие люди встречают свою вторую половинку, а влюбленные строят важные планы. Свадьбы, праздники и события могут заполнить весь ваш календарь.

Рак

Поскольку Солнце пребывает в вашем знаке до 22 июля, самое время отпраздновать свой успех, а также поставить новые цели на будущее. Отношения или деловое партнерство могут закончиться с восходом полной Луны 14 июля. К счастью, великолепный большой водный трин принесет исцеление и надежду. Вскоре после этого Венера также будет благоволить вам, входя в ваш знак 17 июля, разжигая вашу потребность в связях и одновременно усиливая фактор притяжения. Во второй половине месяца вы сможете привлечь больше денег, новые романтические отношения и, если захотите, новый имидж!

Козерог

В июле много вашей энергии будет направлено на отношения, поскольку планеты будоражат эту часть вашей астрологической карты. Глубокие разговоры и подавленные чувства выйдут на поверхность. Большие прозрения также ожидаются, особенно во время полнолуния 14 июля в вашем знаке. Отпустите старое, Козероги, потому что через три дня (начиная с 17 июля) Венера осветит эту часть вашей жизни. С этого момента и до конца месяца могут зарождаться более крепкие связи, более захватывающие дружеские отношения и даже выгодные партнерства.

Водолей

В начале месяца вы будете флиртовать налево и направо, так как Венера в вашем доме романтики расставляет на вашем пути всевозможные объекты симпатии. К середине июля, кстати, вы можете решиться перейти на новый уровень отношений с одним из них! Но самая важная новость для вас — это соединение Урана и Северного узла — редкое астрологическое явление, которое будет активно весь месяц и достигнет своего максимума к 24 июля. Судьба играет для вас огромную роль сейчас, когда новые люди, проекты, идеи и возможности могут появиться из ниоткуда и найти вас!