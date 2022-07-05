The Economist: Европе не повезло в энергетической войне с Россией

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Авторы британского журнала The Economist считают, что Европа столкнулась с невезением в энергетической войне против России. Как прогнозируется в статье, страны континента останутся без 2,5 процента поставок «голубого топлива».

Причиной тому стал тот факт, что 8 июня из-за пожара было закрыто предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Помимо этого, спустя неделю «Газпром» объявил о сокращении транзита «голубого топлива» через трубопровод «Северный поток» до 40 процентов от его пропускной способности. В итоге Европа потеряла еще 7,5 процента поставок.

— Других источников немного. Терминалы сжиженного природного газа (СПГ) работают на полную мощность. Поставки по трубопроводам из Алжира, Азербайджана или Норвегии трудноосуществимы. Перезапуск голландского газового месторождения Гронинген, которое когда-то поставляло столько же, сколько «Северный поток-1», но было прекращено после того, как вызвало землетрясения, политически сложно, — говорится в материале аналитиков.

В результате, по данным консалтинговой организации Rystad Energy, на которую ссылаются авторы статьи, к концу октября газовые хранилища стран Евросоюза будут заполнены лишь на две трети от объема.

Обозреватели опасаются, что «Северный поток» не будет вновь поставлять газ в Европу после окончания технического обслуживания. Если это так, то государства ЕС могут войти в зиму с уровнем хранения только 60 процентов, пишет газета «Известия».

Накануне в Германии начали переживать из-за «битвы за газ» между странами Европы.