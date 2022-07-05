Какие заболевания могут обостриться в жару

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В Москве вновь установилась сильная жара, из-за которой могут происходить сбои в работе организма. Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Вечерней Москве», какие заболевания обостряются в такую погоду.

По его словам, в самой большой группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Прежде всего обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце. Для того чтобы охлаждаться, оно начинает работать на повышенных оборотах. Я советую людям с данными заболеваниями строго соблюдать водный режим и принимать все необходимые лекарства, — пояснил врач.

Собеседник «ВМ» отметил, что также важно не подвергать кожу сильному ультрафиолетовому излучению. Это может не только обострить хронические кожные заболевания, но и снизить уровень иммунитета.

— Существуют кожные заболевания, динамика которых при воздействии солнца становится лучше, а при других — ухудшается. Например, розацеа и фотодерматозы обостряются в экстремальную жару. Отмечу, что иммунная система также подвергается большим испытаниям в эти дни. Например, при онкологических заболеваниях врачи не рекомендуют загорать, потому что в случае солнечных ожогов кожи иммунная система перемещает свое внимание на эту проблему. То же самое происходит даже у абсолютно здоровых людей. Нередки случаи обострения герпеса из-за солнечных ожогов, — рассказал он.

Хухрев предупредил, что почки особенно подвержены влиянию аномальной жары.

— Почечные заболевания обостряются из-за сильной жары. Работа почек напрямую зависит от водного баланса. В случае потери влаги их фильтрующая способность существенно снижается. Кроме того, важно соблюдать норму жидкости и не перегружать их, — заключил он.