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Токио ввел санкции против еще 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии

Егор Провоторов
В мире
Токио ввел санкции против еще 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии
Фото: Pixabay

Японское правительство ввело санкции против еще 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сказано в отчете, который был опубликован во вторник, 5 июля, на сайте японского министерства финансов.

В частности, в обновленном санкционном списке указаны замглавы российского правительства Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, а также ближайшие родственники председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова — Кирилл, Марина и Никита Мордашовы.

Кроме того, японский кабинет министров утвердил запрет на импорт золота из РФ и на предоставление в Россию услуг по бухгалтерскому учету, консалтингу, аудиту и трастовых услуг с 5 сентября. Детали введения запрета на импорт золота будут обнародованы позднее, пишет ТАСС.

Накануне Токио потребовал от Москвы разъяснений по дипломатическим каналам относительно указа российского президента Владимира Путина по проекту «Сахалин-2». Указ главы РФ не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина будут сразу же прекращены, заметил глава МИД Японии Есимаса Хаяси.

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