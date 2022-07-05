Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» даст городу новые высокотехнологичные производства

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В этом году город одобрил проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 июля.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» там планируется построить общественно-деловые здания, жилье и новые производства. Одной из задач проекта является возвращение высокотехнологичных предприятий в бывшие промзоны.

— Благодаря реализации проектов, утвержденных в этом году, в городе создадут свыше 1,2 миллиона квадратных метров современных производственных площадей. Они появятся в Алтуфьевском, Нижегородском, Рязанском, Можайском районах, а также в Очаково-Матвеевском, Западном и Восточном Дегунине, Силине, Свиблове, Отрадном и Печатниках, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в проработке у города находится почти 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В рамках семи из них уже заключены договоры и определены инвесторы, которые вложат в редевелопмент неэффективно используемых территорий более 300 миллиардов рублей.

Первый договор был заключен в июле 2020 года. Это проект КРТ в производственной зоне «Октябрьское поле». Первый в стране аукцион на право заключения договора КРТ, в рамках которого реорганизуется часть бывшей промзоны «Коровино» в САО, состоялся в ноябре 2020 года.

Еще два договора о КРТ промзоны «Кунцево» и второго участка промзоны «Коровино» подписали в июне 2021 года. Вскоре был подписан пятый договор, подразумевающий реорганизацию промзоны «Алтуфьевское шоссе».

Город с начала 2022 года заключил соглашения о редевелопменте заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино и бывшей промзоны «Братцево». Кроме того, были определены операторы КРТ для одного из участков бывшей промзоны «Южный порт» и бывшей промзоны «Зюзино».

С начала 2022 года Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь объектов превышает 570 гектаров.