Программа капремонта столичных поликлиник завершена на четверть

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты капитально отремонтировали более 50 столичных поликлиник. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь для горожан работают комфортные и современные медучреждения с хорошим оборудованием. Всего в программу капремонта входит почти половина амбулаторного фонда столицы — свыше 200 поликлиник, — сказала она.

Отмечается, что программа модернизации поликлиник подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий. Во всех обновленных филиалах работают врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а здания оснащают современной медицинской техникой.

Одной из ключевых особенностей обновления является удобная система навигации. Кроме того, для комфорта горожан создаются удобные зоны ожидания. Для детей предусматривается устройство игровой зоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал № 5 Городской поликлиники № 45 в районе Ховрино. В больнице проводились работы по комплексной реконструкции.