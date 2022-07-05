Москвичи пожертвовали более 27 миллионов рублей на благотворительность через mos.ru

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Жители Москвы с начала работы благотворительного сервиса на mos.ru пожертвовали более 27 миллионов рублей многодетным семьям, тяжелобольным детям, инвалидам, бездомным животным и многим другим. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 5 июля.

— Мы регулярно работаем над улучшением сервиса, внедряем новые функции, которые делают его удобнее. Например, у пользователей появилась возможность переводить пожертвования в адрес сразу нескольких программ одним платежом. Также недавно была запущена новая опция «Помочь всем». <...> Сумма помощи автоматически распределится поровну между всеми программами, представленными в выбранной категории, — отметил первый заместитель главы аппарата мэра и правительства города Евгений Козлов.

В благотворительном сервисе зарегистрировались 62 организации. Как подчеркнули в департаменте информационных технологий столицы, деньги на благотворительность пожертвовали уже около 30 тысяч человек. Минимальная сумма платежа — 50 рублей, средняя сумма перевода — 353 рубля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Правительство города активно помогает социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). При поддержке столицы они развивают свои благотворительные проекты. В 2020 и 2021 годах одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для НКО стал проект «Благотворительная доставка». Его участники привозят готовую еду пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям и родителям-одиночкам.