Три миллиона москвичей начали пользоваться мобильной версией электронной медкарты

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Количество пользователей электронной медицинской карты в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» выросло до трех миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 5 июля.

— Мы видим, что сервис востребован у жителей столицы — это доказывает рост его популярности. Еще год назад пользователей мобильной версии электронной медкарты было всего миллион, а сегодня их уже три миллиона — число выросло в три раза, — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» дает возможность записаться к врачу, пройти исследования, процедуры по направлению и многое другое. Кроме того, в сервисе есть возможность настройки уведомлений о предстоящих посещениях врача. Отмечается, что более 40 процентов записей к специалистам осуществилось именно через мобильное приложение, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова сообщила, что специалисты капитально отремонтировали более 50 столичных поликлиник. Это четверть от общего плана работ.