Московский завод светодиодного оборудования присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Крупнейший московский завод светодиодного оборудования присоединился к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов во вторник, 5 июля.

— В рамках проекта будет усовершенствовано ключевое направление работы компании — производство уличных светильников. <...> Светодиодные системы этого производителя на 70 процентов сделаны из отечественных деталей, а участие в национальном проекте поможет компании в дальнейшем увеличить эту долю благодаря созданию эффективных кооперационных цепочек между компаниями-участниками, — отметил Пуртов.

По его словам, за шесть месяцев участия в нацпроекте завод сократит время изготовления оборудования на 25 процентов и уменьшит количество незавершенного производства на 30 процентов. Кроме того, эксперты регионального центра компетенций уже приступили к анализу потоковой линии, что позволит разработать дорожную карту для дальнейших улучшений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что к национальному проекту «Производительность труда» присоединилась крупнейшая московская компания, занимающаяся изготовлением упаковки для пищевых продуктов.