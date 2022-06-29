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Крупнейший московский изготовитель упаковок присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Георгий Соланович
Город
Крупнейший московский изготовитель упаковок присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Крупнейшая московская компания, занимающаяся изготовлением упаковок для пищевых продуктов, присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в среду, 29 июня.

— Сейчас предприятие производит более 4,5 миллиона единиц готовой продукции в месяц. При этом на ее создание тратится более 154 часов, а объем незавершенного производства превышает 200 тысяч изделий. По итогам реализации нацпроекта инструменты бережливого производства позволят сократить время изготовления продукции на 10 процентов, снизить показатели незавершенного процесса и брака на 10 процентов и увеличить выработку на 15 процентов, — отметил Пуртов.

Эксперты регионального центра компетенций, созданного на базе АНО «Мосстратегия», уже провели обучение сотрудников столичной компании по таким направлениям, как основы бережливого производства, картирование и реализация проекта по улучшению. Кроме того, работники «Мосстратегии» приступили к анализу потоковой линии и построению карты создания ценности. Полная реализация нацпроекта займет полгода, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала 2022 года 28 компаний подписали с городом соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда», восемь из них уже приступили к реализации проекта.

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