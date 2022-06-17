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Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 28 московских компаний

Антон Махов
Город
Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 28 московских компаний
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С начала 2022 года 28 компаний подписали с Москвой соглашения об участии в национальном проекте «Производительность труда», восемь из них уже приступили к реализации проекта. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Стартовавший в Москве с 2022 года национальный проект «Производительность труда» рассчитан на крупные и средние компании пяти несырьевых секторов экономики: транспорт, торговлю, строительство, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. В Москве к началу этого года зарегистрировано 5,7 тысячи таких компаний. За пять лет их число выросло вдвое, совокупный оборот увеличился более чем на 78 процентов и по итогам прошлого года достиг почти 43 триллионов рублей, — рассказал министр.

Сейчас в агентство стратегического развития Москвы подано более 160 заявок от московских предприятий. Из них 68 прошли очные отборы. Ожидается, что в 2022 году поддержку получат 109 предприятий, а в 2023-м их число возрастет до 226.

— Сегодня национальный проект становится важным инструментом для стабилизации работы бизнеса в условиях неопределенности, — отметил Пуртов.

Также он заявил, что предприятия-участники перестраивают свою работу на импортозамещение в ходе реализации национального проекта. Завод бурового оборудования с помощью этих мероприятий приступил к созданию новой импортозамещающей продукции — отечественных комплектующих к установкам для бурения скважин.

15 июня Москва презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный сервис, с помощью которого предприниматели могут получить нужные сведения о доступных мерах поддержки.

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