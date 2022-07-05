Столица сдаст в аренду помещение по льготной ставке на Варшавском шоссе

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 47к4 Карта всех событий

В третьем квартале этого года правительство столицы выставит на торги нежилое помещение на Варшавском шоссе. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Предприниматели и самозанятые смогут заняться в нем практически любым видом бизнеса, будь то небольшой торговый объект либо частная медицинская клиника или учреждение культуры, — сказал он.

Площадь помещения составила 217,3 квадратного метра. Оно расположено в районе Нагатино-Садовники по адресу Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4. Принять участие в торгах смогут самозанятые москвичи, а также представители малого и среднего бизнеса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что город выставил на торги 73 машино-места в районах Тропарево-Никулино, Крылатское, Солнцево и Можайский. Сами паркинги расположились рядом со Сколковским, Боровским и Востряковским шоссе, а также на пересечении Рублевского шоссе с МКАД.

Столица сдаст в аренду предпринимателям 11 помещений для ведения бизнеса. Пять из них расположены в центре, три — на юго-западе, по одному — на востоке, юго-востоке и в Зеленограде.