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Иммунолог рассказал, укусы каких насекомых могут быть смертельно опасны

Александр Афонин
Общество
Иммунолог рассказал, укусы каких насекомых могут быть смертельно опасны
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Пчелы, осы, шмели и многие другие жалящие насекомые хорошо известны каждому. Их принято считать почти безвредными, если только они не нападают роем. Однако врач — иммунолог-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что даже один укус может быть опасен для человека.

— Осы, шмели, пчелы, то есть жалящие насекомые, опасны в первую очередь массовыми укусами, потому что сам яд вызывает тяжелые изменения, которые могут привести к смерти больного либо к аллергии. Если у больного есть сенсибилизация к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок, — сказал он.

Врач добавил, что наиболее трудным будет спасение человека с аллергией. Если его ужалят в область груди, шеи и лица, то из-за близкого расположения к сердцу действие яда будет моментальным.

Чтобы определить, есть ли у человека аллергия, нужно вспомнить реакцию организма на последнюю встречу с насекомым. Если появился отек, а общее состояние стало хуже, то чувствительность к яду имеется, передает URA.RU.

До этого зоолог Илья Гомыранов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, какую опасность могут нести насекомые. Он отметил, что особенно опасны укусы насекомых для людей, страдающих аллергией.

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