Как вырастить грибы в домашних условиях

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Вешенка и шампиньон — самые простые для выращивания в домашних условиях грибы. В случае удачного стечения обстоятельств снимать урожай можно будет в течение двух–трех месяцев. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

По ее словам, выращивание грибов в домашних условиях не представляет больших трудностей.

— Тут ничего сложного нет. Сейчас продают готовые наборы или просто мицелий, и там есть подробная инструкция. В брикете все есть: и питательная среда, и все остальное. Готовые брикеты просто ставите в прохладное место и поливаете, — объяснила собеседница «ВМ».

Она отметила, что нельзя принести гриб из леса и каким-то образом с его помощью вырастить новый — нужно купить мицелий в магазине.

В домашних условиях хорошо растут не все грибы, подчеркнула эксперт.

— В основном дома выращивают вешенки и шампиньоны. Это самые простые варианты. Остальные уже сложнее, не стоит заморачиваться. Шампиньонам особенные условия нужны, вешенки в этом плане попроще, могут вообще в погребе расти. Шампиньоны растут при температуре плюс 14–16 градусов и хорошей влажности, как в природе. А вешенка растет, когда становится прохладно и сыро, — рассказала Рыкалина.

Грибы необходимо «выдерживать» в течение двух–трех месяцев, уточнила специалист. Затем, если все прошло успешно, в течение примерно такого же времени можно снимать урожай.

Эксперт добавила, что к выращиванию многих грибов необходимо готовиться весной, однако некоторые из них можно начать выращивать в летний период.

— Надо смотреть на производство: мицелий должен быть свежим. Еще зависит от периода вегетации. Какой попало гриб сейчас вырастить не получится, но вешенку — можно. Шампиньон тоже не слишком долго растет. Можно успеть, но с ним мороки больше. У него немного другой субстрат, он растет на стеллажах, а вешенка — просто в пакете. Можно даже на балконе поставить мешок — будет у вас расти, — заключила Рыкалина.