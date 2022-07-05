Более 200 тысяч человек посетили Музей Победы с начала года

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

С начала 2022 года экскурсии в Музее Москвы посетили 214 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года в музее побывали 105 тысяч экскурсантов, сообщили в пресс-службе выставки.

— На базе экспозиций музея постоянно создаются новые программы. И это не просто экскурсии. Мы стараемся делать их необычными, с использованием интерактивных форматов, театрализованными элементами, эмоционально вовлекая посетителей в исторические сюжеты, — подчеркнул директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В пресс-службе уточнили, что самыми популярными программами первой половины 2022 года стали обзорные экскурсии «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг армии». Все они доступны по программе «Пушкинская карта».

Всего же с начала 2022 года Музей Победы и его филиалы посетили 765,1 тысячи человек, что в 1,5 раза больше, чем в первом полугодии 2021 года.

В Музее Победы 8 июля пройдет бесплатная праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. Многодетные семьи из Москвы и области — участники проекта «Ромашка Победы. Семейная история войны» расскажут посетителям о своих семейных реликвиях.