Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы более 30 миллиардов рублей

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Предприятия обрабатывающей промышленности за первый квартал 2022 года инвестировали в экономику Москвы более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 5 июля.

— В первом квартале этого года вложения обрабатывающих промышленных компаний в городскую экономику составили почти 31 миллиард рублей, что на треть превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. <...> Столичные предприятия развиваются, создают новую продукцию и площадки для работы высококвалифицированных специалистов, — подчеркнул Ефимов.

По его словам, высокие темпы развития стали возможны благодаря налоговым и неналоговым льготам и мерам финансовой поддержки для инвесторов. Так, например, город предоставляет бизнесменам земельные участки в рамках масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке — один рубль в год. Помимо этого, развивается механизм заключения офсетных контрактов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский напомнил, что недавно был подписан федеральный закон, упрощающий требования к заключению офсетов. Кроме того, у инвесторов появилась возможность подписывать договоры с двумя или более субъектами России одновременно. На данный момент город прорабатывает более 10 офсетных контрактов в сфере фармацевтики, транспорта, ЖКХ, а также производства лекарств, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что столица заняла второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики среди регионов России.