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Объемы производства 15 резидентов технополиса «Москва» выросли в два раза в 2021 году

Александр Афонин
Город
Объемы производства 15 резидентов технополиса «Москва» выросли в два раза в 2021 году
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

В прошлом году 15 резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» увеличили объем своего производства более чем в два раза. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Годовые объемы производства продукции компаний — резидентов столичной особой экономической зоны за прошлый год существенно выросли. У 15 резидентов в 2021-м по сравнению с предыдущим годом объемы увеличились кратно, как минимум в два раза, и достигли суммарно 4,8 миллиарда рублей, — сказал он.

Овчинский отметил, что у девяти предприятий ОЭЗ объемы производства за год выросли в два–три раза. У шести остальных — в четыре и более раз. Всего за 2021 год резиденты технополиса произвели высокотехнологичной продукции почти на 29 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что компании — резиденты особой экономической зоны технополиса «Москва» в прошлом году инвестировали 5,5 миллиарда рублей в высокотехнологичные производства, расположенные на площадке «Алабушево». Большая часть вложений была направлена на производителей медицинских изделий и лекарств.

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