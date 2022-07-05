«Техноград» пригласил москвичей на онлайн-курс по личностному развитию

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На базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» состоится бесплатный онлайн-курс по личностному развитию «Управление изменениями: как адаптироваться к новой реальности». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 5 июля.

— Программа поможет слушателям прокачать одну из важных компетенций: умение работать в условиях неопределенности. Навыки самоконтроля и управления стрессом пригодятся в любой сфере занятости, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Занятия стартуют 8 июля и продлятся до 29 июля. В ходе курса участникам расскажут об эмоциональной грамотности, научат различать собственные эмоции, объяснят, как сформировать собственное мнение и многое другое. Для участия необходима предварительная регистрация на портале «Технограда», передает официальный сайт мэра Москвы.

«Техноград» также подготовил новый онлайн-курс «Управление персоналом», посвященный профессии HR-менеджера. Курс состоится в рамках городского проекта «Мама онлайн». Участники узнают о специфике работы специалиста отдела кадров и о том, как начать свою карьеру в этой сфере.