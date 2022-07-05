Потанин заявил о готовности обсудить слияние «Норникеля» и «Русала»

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Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин готов к обсуждению возможного слияния «Норникеля» и «Русала». Об этом во вторник, 5 июля, он заявил в интервью телеканалу РБК.

— Нами была переосмыслена (идея об объединении с «Русалом» — прим. «ВМ»). И я сегодня (4 июля — прим. «ВМ») направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal, — отметил он.

При этом глава компании добавил, что на данном этапе появились другие факторы, из-за которых он готов разговаривать о слиянии двух гигантов. В частности, это устойчивость, «зеленая» повестка и необходимость в изменении акционерного состава, сообщает РБК.

Группа «Интеррос» 28 апреля приобрела 35 процентов акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин отметил, что участие его компании поможет создать добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечить более современный и высококлассный сервис для клиентов.