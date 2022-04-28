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«Интеррос» приобретает 35 процентов акций головной структуры «Тинькофф»

Евгений Белоусов
Экономика
«Интеррос» приобретает 35 процентов акций головной структуры «Тинькофф»
Фото: РИА Новости

Группа «Интеррос» покупает 35 процентов акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Об этом сообщили в пресс-службе «Интеррос» в четверг, 28 апреля.

— Мы рассчитываем, что участие «Интерроса» как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды Группы «Тинькофф» станут хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы, — заявил президент компании «Интеррос» Владимир Потанин.

Он также отметил, что участие его компании поможет создать добавленную стоимость для всех акционеров, обеспечить более современный и высококлассный сервис для клиентов. Основатель Группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что испытывает гордость за банк, который он назвал лучшим цифровым банком в мире. Сделка уже получила согласование Центрального Банка РФ, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что «Тинькофф Банк» намерен в 2022 году отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов. В сообщении отмечается, что организация уже давно готовилась к этому шагу.

Власти Великобритании ввели санкции против 59 юридических и физических лиц, среди которых оказались глава «Сбербанка России» Герман Греф, первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис и основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков.

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