Британия ввела санкции против Газпромбанка, РЖД и оборонных предприятий РФ

Фото: Pixabay

Власти Великобритании ввели санкции против 59 юридических и физических лиц. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что под британские санкции попали председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф, первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, Полина Ковалева и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко. Им запрещен въезд в Британию, а все их активы будут заморожены.

Рестрикции были также введены в отношении Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, СМП Банка, «Совкомфлота», «РусГидро», оборонных предприятий России и отечественных производителей электроники, говорится на сайте правительства Британии.

22 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об «обратном эффекте» от санкций в отношении России. Он отметил, что в санкционной политике в отношении России учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому данный эффект должен быть «преодолимым».

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.