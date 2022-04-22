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«Тинькофф Банк» проведет ребрендинг до конца года

Анастасия Колоскова

Экономика
«Тинькофф Банк» проведет ребрендинг до конца года
Фото: Kozhokhin Alexander

«Тинькофф Банк» намерен в 2022 году отказаться от использования «именного» бренда. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в финансовой организации.

— В 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. «Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда, — говорится в сообщении официального Telegram-канала банка.

В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.

В сообщении отмечается, что организация уже давно готовилась к этому шагу.

До этого сообщалось, что Министерство финансов Великобритании предоставило генеральную лицензию сроком до 31 мая, которая позволяет проводить операции с российским Газпромбанком, ранее угодившим в санкционный список. Лицензия вступает в свою законную силу с момента публикации сообщения. В ведомстве также уточнили, что документ был выдан, учитывая интересы компаний из стран — членов Европейского союза, которые проводят транзакции за российский газ через российскую кредитную организацию.

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