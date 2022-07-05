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Два трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы из-за ДТП на путях

Александр Афонин
Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживаются на севере Москвы из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

На улице Бориса Галушкина задерживаются трамваи двух маршрутов. Причиной стало ДТП на путях с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 5 июля.

Уточняется, что инцидент произошел в районе остановки «Площадь Академика Люльки». В результате аварии задерживаются трамваи маршрутов № 11 и 25.

Маршруты были временно изменены. Жителей столицы призвали быть внимательнее и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

1 июля сообщалось, что трамваи № 4пр, 13 и 36 задерживались из-за ДТП на путях с участием двух автомобилей в районе остановки «Черкизово» на Халтуринской улице. Спустя пять минут стало известно, что движение трамваев было восстановлено.

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