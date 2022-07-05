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СК начал проверку по фактам пыток военных, возвращенных из украинского плена

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СК начал проверку по фактам пыток военных, возвращенных из украинского плена
Фото: СК РФ

Солдаты национальной армии, вернувшиеся из украинского плена в результате обмена, рассказали о многочисленных фактах пыток. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Один из солдат, попавших в плен, рассказал о пытках со стороны ВСУ. Так, украинские военнослужащие завязали ему глаза и связали руки. Его доставили в город Харьков, где били палками и дубинками по телу, лицо не трогали, чтобы не было синяков. Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу, сообщает сайт СК.

Во вторник, 28 июня, Следственный комитет предъявил обвинение солдату украинской армии старшему сержанту Антону Череднику в убийстве мирного жителя в поселке Мирном города Мариуполя за неправильное произношение фразы на украинском языке. По данным СК, 27 марта примерно в 18:30 во время патрулирования в Мирном Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Уточняется, что второму человеку удалось выжить.

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