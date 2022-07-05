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Андрей Бочкарев: Крупный культурно-досуговый центр возведут в Рассказовке

Александр Афонин
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Андрей Бочкарев: Крупный культурно-досуговый центр возведут в Рассказовке
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

В деревне Рассказовка, расположенной на территории Новой Москвы, планируется строительство многофункционального культурно-досуговый центра. Об этом сообщил во вторник, 5 июля, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Площадь четырехэтажного культурно-досугового центра составит около 6 тысяч квадратных метров. В здании расположатся помещения, позволяющие развивать креативно-творческую деятельность разных возрастных групп населения, — сказал он.

Заммэра добавил, что по плану проекта предусмотрено создание условий для художественного воспитания, образования и самообразования детей и молодежи. Центр расположится рядом с жилыми кварталами, что позволит обеспечить поддержку творческих инициатив горожан.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин отметил, что строительству объектов культуры уделяется большое внимание. По его словам, в скором времени в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) появится еще несколько культурных центров.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в ТиНАО за десять лет возвели 132 социальных объекта, а первые шесть месяцев этого года было возведено 9 учреждений площадью 51,6 тысячи квадратных метров.

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
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