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Жителям Европы стоит отказаться от старой бытовой техники, чтобы не поддерживать Россию. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

— Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросите его! — пишет автор материала.

По его словам, экономия электрической энергии связана с экономией природного газа, так как значительная часть электричества в ЕС вырабатывается из-за сжигания газа.

В то же время домашняя техника расходует огромное количество энергии.

По словам Бласа, субсидии на энергоэффективные приборы могут помочь европейцам запастись газовым топливом на зимний период, передает RT.

В свою очередь авторы британского журнала The Economist считают, что Европа столкнулась с невезением в энергетической войне против России. Как прогнозируется в статье, страны континента останутся без 2,5 процента поставок голубого топлива.

Причиной тому стал тот факт, что 8 июня из-за пожара было закрыто предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Помимо этого, спустя неделю Газпром объявил о сокращении транзита голубого топлива через трубопровод «Северный поток» до 40 процентов от его пропускной способности. В итоге Европа потеряла еще 7,5 процента поставок.