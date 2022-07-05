Ефимов: Московская техническая школа запускает новое направление

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Столичное правительство, а также ведущие вузы и предприятия города подписали соглашение о взаимодействии в подготовке кадров по направлению «Искусственный интеллект в промышленности». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 5 июля.

— Московская техническая школа — это проект правительства Москвы, который призван обучить столичных инженеров работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производственные процессы и развивающими промышленный потенциал. Мы запускаем уже третье направление, в рамках которого сотрудники городских предприятий повысят свою квалификацию: «Искусственный интеллект в промышленности», — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что всего по семи направлениям планируется обучить более четырех тысяч инженеров к 2024 году. При этом одними из основных целей являются помощь компаниям в преодолении технологических барьеров, создание конкурентоспособных продуктов и технологий в области искусственного интеллекта, а также подготовка лидеров разработки новых прорывных технологий.

В свою очередь глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что активное участие в создании образовательных программ примут индустриальные партнеры направления. Среди них научно-технический центр «Модуль», ООО «Цифра», АО «Лаборатория Касперского», а также ООО «Айпавлов».

Они, как уточняется, сформируют запросы на целевое обучение и переподготовку инженерных кадров. Помимо теоретических знаний, студенты Московской технической школы получат практические навыки в университетских лабораториях.

До этого семь московских вузов стали победителями отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы».