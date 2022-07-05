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Yomiuri: Си Цзиньпин не принял приглашение Путина посетить Россию

Араз Салехов
В мире
Yomiuri: Си Цзиньпин не принял приглашение Путина посетить Россию
Фото: Администрация президента РФ

Председатель Китая Си Цзиньпин отказался от приглашения президента России Владимира Путина посетить его страну из-за коронавирусной пандемии. Об этом во вторник, 5 июля, пишет японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

Так, российский лидер предложил подобную инициативу в ходе телефонной беседы с лидером КНР 15 июня. Однако Цзиньпин в ответ сказал, что не сможет посетить Россию в ближайшее время из-за антикоронавирусных ограничений. К слову, китайский лидер не посещал зарубежные страны с конца января 2020 года.

Также авторы издания считают, что Си Цзиньпин старается в преддверии съезда Компартии Китая осенью 2022 года не делать резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике, поскольку он собирается остаться на третий срок у власти, сообщает «Газета.ру».

Помимо этого, 15 июня в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились о развитии отношений между РФ и КНР. Путин и Си Цзиньпин также коснулись вопросов развития военных и военно-технических связей. Они выразили готовность к взаимной поддержке разных форматов, в том числе в ООН.

Россия Владимир Путин Си Цзиньпин
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