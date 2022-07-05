Музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022» пройдет 18 и 19 июля

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Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга — 2022» пройдет в Ледовом дворце 18 и 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия во вторник, 5 июля.

— В этом году впечатляющая цифра «30» станет символом крупнейшего не только в России, но и Восточной Европе праздника музыки. <...> История Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» перевернула представление о российском шоу-бизнесе. Первый фестиваль состоялся в 1992 году, — отметили в пресс-службе.

В Ледовом дворце Северной столицы выступят как суперзвезды, так и молодые исполнители. Так, 18 июля гости мероприятия смогут увидеть на сцене Тони, MIA BOYKA, Хабиба, ВладиМира и Люсю Чеботину, а 19 числа свои композиции исполнят Бурито, Николай Басков, Дима Билан, Марина Бриз, «Земляне» и многие другие.

До этого сообщалось, что в национальном парке «Лосиный Остров» 17 июля пройдет фестиваль, связанный с исторической реконструкцией похода Александра Невского «Александрова дорога». По шести российским субъектам через четыре особо охраняемые природные территории пройдет дружина, а закончится поход в месте Ледового побоища.