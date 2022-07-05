Власти Москвы заявили, что водохранилища города наполнены до необходимых отметок

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Все водохранилища Москвы, несмотря на жаркую погоду, наполнены до необходимых отметок и готовы обеспечивать бесперебойное водоснабжение города. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 5 июля.

— В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водной системы наполнены до необходимых отметок. Созданных резервов достаточно для обеспечения стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий, — уточнил Бирюков.

По его словам, подготовка питьевой воды для москвичей осуществляется на Рублевской, Северной, Западной и Восточной станциях. Воду для столицы обеспечивают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

Заммэра подчеркнул, что благодаря грамотным действиям специалистов Комплекса городского хозяйства аномальная летняя жара не станет препятствием для бесперебойного обеспечения жителей города питьевой водой.

Накануне в столичном дептрансе рассказали, что на ряде станций метро Москвы раздавали питьевую воду в связи с аномальной жарой. Так, пассажиры могли получить воду на станциях «Аэропорт», «Багратионовская», «Белорусская» (Замоскворецкая линия), «Водный стадион», «Выхино», «Красносельская», «Кропоткинская», «Кутузовская», «Новокузнецкая», «Пионерская», «Первомайская», «Преображенская площадь», «Сокол», «Студенческая», «Технопарк», «Фили», а также «Филевский парк».