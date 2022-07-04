Питьевую воду начали раздавать на станциях метро из-за жары в Москве

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На ряде станций метро Москвы начали раздавать питьевую воду в связи с аномальной жарой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Мы следим за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях Москвы, и при необходимости список корректируется, — говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут получить воду на станциях «Аэропорт», «Багратионовская», «Белорусская » (Замоскворецкая линия), «Водный стадион», «Выхино», «Красносельская», «Кропоткинская», «Кутузовская», «Новокузнецкая», «Пионерская», «Первомайская», «Преображенская площадь», «Сокол», «Студенческая», «Технопарк», «Фили», а также «Филевский парк».

Кроме того, с 16:00 будут раздавать воду на станциях «Библиотека имени Ленина», «Коломенская», «Рязанский проспект», «Пушкинская», «Кузнецкий мост» и «Баррикадная». Москвичам из-за жары рекомендуется выбирать свободную одежду из натуральных тканей и регулярно пить воду, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода.