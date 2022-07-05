Ветеран ВДВ из Жуковского рассказал, как помогает жителям Донбасса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Председатель Жуковского отделения Союза десантников России Константин Гордеев трижды был в Донбассе весной 2022 года. Вместе со своими товарищами он собирает и возит гуманитарную помощь для местных жителей.

Константин Гордеев рассказал, что стал работать волонтером еще в 2014 году.

— Мы помогали созданию сотой Гвардейской десантной бригады Народной милиции ДНР. Теперь наша группа десантников из Жуковского, Бронниц и Лыткарина шефствует над ней, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

О том, как ветераны ВДВ собирают помощь для Донбасса, а также об увиденном там, Константин Гордеев рассказывает в своем Telegram-канале. Все желающие могут присоединиться к сбору и доставке гуманитарных грузов.

Накануне сообщалось, что гумпомощь от Союза армян России и Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» направили в ЛНР и ДНР. Местные жители получили продукты, сладости, лекарства и медикаменты, передает «360».

Гуманитарный груз (две 20-тонные фуры) отправлен по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.