Врач назвал быстрый и дешевый способ снижения холестерина в крови

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о способе, который поможет снизить уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности.

— На возникновение сердечно-сосудистых заболеваний влияют показатели холестерина: чем выше его уровень, тем ближе сосудистая катастрофа. Для решения вопроса есть два способа. Первый — диета и физические нагрузки. Второй — прием статинов. Ни первый, ни второй способ не находят отклика среди пациентов. Но есть и другой, о котором знают не все, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По словам доктора, чтобы снизить уровень холестерина, нужно, чтобы человек употреблял полстакана овсяных хлопьев в сутки, а это около 100–150 граммов крупы. Речь идет об обычной овсянке, а не о кашах быстрого приготовления.

— Механизм действия таков: он блокирует всасывание холестерина. В овсянке есть растительные полимеры, которые разбухают в ЖКТ, растворяются, создают гелеобразную массу, которая действует как губка, впитывает всю желчь и ее компоненты типа холестерина. Всосаться обратно в кишечник он не может и в связанном виде выходит при очищении из организма. Такие же полезные вещества содержатся в ячмене и ржи. Из овсянки самая полезная — цельнозерновая, — объяснил доктор.

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала о том, какие продукты нужно включить в рацион кроме овсянки для снижения уровня холестерина. Эксперт предложила обогатить свое меню красной рыбой, бурым рисом, орехами и маслами.