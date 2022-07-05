Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса в Нижегородской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, все произошло около 09:40 на 31-м километре автодороги Бор — Валки — Макарьево. Рейсовый автобус врезался в грузовик, который стоял на обочине.

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В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На данный момент известно, что пострадали семь пассажиров автобуса.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в Москве.