Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижегородской области

Елена Самойлова
Происшествия
Семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП в Нижегородской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса в Нижегородской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, все произошло около 09:40 на 31-м километре автодороги Бор — Валки — Макарьево. Рейсовый автобус врезался в грузовик, который стоял на обочине.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. На данный момент известно, что пострадали семь пассажиров автобуса.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что пешеход погиб в результате наезда мотоциклиста в Москве.

Транспорт ГИБДД Нижний Новгород
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте