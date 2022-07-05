МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре 5 июля

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Во вторник, 5 июля, в Москве ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по столице.

— С 12:00 до конца суток 5 июля местами по Москве возможны: кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В МЧС призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода, а со среды картина изменится: от теплового купола столица перейдет к более щадящей погоде с ливнями и грозовыми дождями. Во время перехода возможны сильные порывы ветра. К концу недели температура опустится до комфортных плюс 22–25 градусов.