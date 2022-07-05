Музей Победы сообщил о начале детского конкурса «Лето твоих Побед»

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы стартовал детский творческий конкурс «Лето твоих Побед». Его победители получат бесплатную путевку в городской клуб «Лето Побед» и памятные призы. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе музея.

— Клуб дневного пребывания «Лето Побед» на базе Музея Победы — одно из популярных мест отдыха детей в дни школьных каникул в Москве. Здесь, не выезжая из города, все лето ребята приобретают новые знания, яркие впечатления, познавательно и весело проводят время, находят настоящих друзей и единомышленников, — сказали организаторы конкурса.

Чтобы принять участие, необходимо оформить стенгазету, где нужно рассказать о своих достижениях прошлого лета и планах побед на каникулы. Далее ее необходимо отправить до 13 июля на портал Музея Победы.

Позже экспертное жюри проведет оценку работ. Участники будут разделены на две возрастные категории: 8-10 лет и 11-13 лет. Результаты конкурса объявят 27 июля. Победители конкурса получат путевки на одну из смен детского городского клуба «Лето Побед» в августе 2022 года или летом 2023 года, а также сувениры от Музея Победы.

До этого стало известно, что с начала 2022 года экскурсии в Музее Москвы посетили 214 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года в музее побывали 105 тысяч экскурсантов.