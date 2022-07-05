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Спасатели помогли упавшей в ванной пенсионерке на юго-западе Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Спасатели помогли упавшей в ванной пенсионерке на юго-западе Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, улица Грина Карта всех событий

Помогли пожилой женщине. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

По данным ведомства, утром специалистам поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра поступила информация, что пожилая женщина оказалась одна в беспомощном состоянии в квартире на улице Грина.

Родственники не смогли дозвониться до нее и самостоятельно войти в квартиру. По прибытии сотрудники вскрыли дверь специальным инструментом и обнаружили пенсионерку в ванной — та упала и не смогла подняться.

Спасатели перенесли ее в комнату, их дальнейшая помощь не понадобилась.

Вечером 3 июля спасатели достали из воды тонувшего в Большом Садовом пруду мужчину.

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